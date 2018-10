Vremea se schimbă radical: Urmează zile cu viscol la munte, ploi și vânt puternic în restul țării (FOTO, VIDEO)

Toamna își intră în drepturi. Administrația Națională de Meteorologie a emis marți un cod portocaliu de vânt puternic, valabil miercuri, 24 octombrie, între orele 12 – 10.

Vizate sunt județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, unde vântul va avea intensificări susținute, cu rafale în general de 80 – 90 km/h.

În același timp, pentru restul țării a fost emis un cod galben de intensificări ale vântului și ninsori viscolite.

Astfel, în intervalul 23 octombrie, ora 22 - 24 octombrie, ora 22, la munte, îndeosebi la peste 1500 m altitudine, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare, iar vântul va avea intensificări cu viteze, în general, de 70 – 80 km/h, viscolind temporar zăpada și reducând vizibilitatea. La peste 1800 m vor fi rafale de peste 90 km/h, iar ninsoarea va fi puternic viscolită.

Astfel de fenomene se vor semnala în noaptea de marți spre miercuri (23/24 octombrie) mai ales în Carpații Orientali, apoi cu precădere în zona Carpaților Meridionali și a Carpaților de Curbură.

De asemenea, în noaptea de marți spre miercuri (23/24 octombrie), în Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania vântul va avea intensificări cu viteze de 55...60 km/h, iar pentru intervale scurte de timp vor fi rafale de peste 65...70 km/h. În aceste regiuni, va ploua pe arii relativ extinse, iar cantitățile de apă vor atinge local 15 l/mp și izolat, mai ales la deal, 25 – 30 l/mp.

În cursul zilei de miercuri (24 octombrie), vântul se va intensifica treptat în toate regiunile, cu viteze în general de 55 – 70 km/h, mai mari în sudul extrem al țării.

Foto: meteoromania.ro

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.