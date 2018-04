Vremea se strică: Vin ploile și temperaturile scad. Care sunt regiunile afectate (VIDEO)

Vremea se răcește și vin ploile în mai toată țara. Meteorologii anunţă ca temperaturile vor scădea, iar precipitaţii vor fi în toate regiunile în perioada următoare. În Bucureşti, cerul va fi înnorat și, mai ales după-amiaza și noaptea, vor fi averse, informează B1 TV. Spre sfârşitul săptămânii, însă, vremea se va încălzi din nou.

Vremea capricioasă îşi face simţită prezenţa. Dacă săptămâna a debutat cu temperaturi de până la 27 de grade Celsius în unele zone, zilele următoare mercurul din termometre va coborî, iar ploile îşi vor face simţită prezenţa, potrivit ANM.

Vremea va fi în general instabilă și se va răci. Vor fi mai ales averse, trecător însoțite de descărcări electrice, îndeosebi în regiunile sudice, iar pe arii restrânse cantitățile de apă vor fi însemnate.

Meteorologii au însă veşti bune pentru sfârşitul săptămânii, când vremea îşi va reveni şi temperaturile vor fi din nou în creştere.

