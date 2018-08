16 asistente de la același spital au rămas însărcinate în aceeași perioadă (VIDEO)

Nu mai puțin de 16 asistente de la un spital din Arizona, Statele Unite, au descoperit că sunt însărcinate, relatează BBC.

Asistentele și-au dat seama că atât de multe dintre ele vor deveni mame după ce au creat un grup pe Facebook. În cadrul unei conferințe, ele au glumit spunând că, probabil, este ceva în apă de au ajuns toate viitoare mămici sau poate un plan comun de a avea liber de Crăciun.

Prima naștere va avea loc în septembrie, iar ultima în ianuarie.

Colegii le vor organiza o petrecere înainte de a intra în concediul de maternitate.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.