50 de ani de la invadarea Cehoslovaciei de către URSS. Poziționarea României și discursul lui Ceaușescu din 1968 (VIDEO)

21 august, o zi care a rămas în istoria oemnirii! Se împlinesc 50 de ani de la invadarea Cehoslovaciei de către URSS.

Tancurile sovietice au înăbușit mișcarea reformatoare “Primăvara de la Praga”. Era răspunsul Moscovei şi al țărilor care au semnat Pactul de la Varșovia în faţa reformelor iniţiate de comunistul moderat Alexander Dubcek.

România, deși membră în Pactul de la Varșovia, nu a participat. Nicolae Ceaușescu a condamnat invazia ca pe amestec în treburile interne ale unui stat suveran, scrie Europa Libera.

