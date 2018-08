A MURIT! Ce tragedie! S-a mai stins o STEA a muzicii! (VIDEO)

''Privighetoarea din Timbuktu'', pe numele real Khaira Arby, a murit la vârsta de 59 de ani la Bamako, urmând să fie inhumată luni.

Cântăreața, autoarea a mai multor cântece care celebrau revenirea păcii în nordul Mali, şi-a început cariera muzicală la 11 ani, informează agerpres.ro.

