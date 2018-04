Actorul R. Lee Ermey, cunoscut din filmul “Full Metal Jacket”, a murit (VIDEO)

Actorul american R. Lee Ermey, cunoscut pentru interpretarea rolului său din filmul “Full Metal Jacket”, a murit duminică, la vârsta de 74 de ani.

Anunțul a fost făcut de managerul său Bill Rogin.

R. Lee Ermey a murit în urma complicaţiilor medicale provocate de o pneumonie.

Actorul american, care a luptat în războiul din Vietnam, a devenit celebru cu rolul sergentului Hartman din filmul “Full Metal Jacket” (1987), regizat de Stanley Kubrick, în care personajul său, un militar sever şi cu un limbaj colorat, încerca să îi transforme pe tinerii recruţi, în rândul cărora se afla şi Joker, personaj interpretat de Matthew Modine, în puşcaşi marini bine antrenaţi şi pregătiţi de luptă.

Pentru interpretarea sa, R. Lee Ermey a fost nominalizat în 1988 la Globul de Aur pentru cel mai bun actor în rol secundar, scrie Lefigaro.fr.

