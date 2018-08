Aglomerație de BEBELUȘI. 16 asistente medicale dintr-un spital, însărcinate în același timp. Cum a fost posibil? (VIDEO)

Aglomerație de bebeluși la un spital din Arizona. 16 asistente au rămas însărcinate în aceeași perioadă.

”Este un plan să avem vacanţă în perioada Crăciunului”, au glumit tinerele în fața camerelor jurnaliștilor.

De fapt, nu este vorba despre niciun plan secret. ”Febra bebeluşilor” de la spitalul din Arizona este doar o coincidenţă fericită, scrie Gandul.info.

Astfel, la spitalul Mesa, Arizona, SUA, 10% din personalul de asistente va intra în concediu de maternitate la finele anului.

