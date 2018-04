Alexandr Lukaşenko, într-o vizită de două zile în Republica Moldova. Cum a fost întâmpinat pe aeroportul din Chişinău (VIDEO)

Aleksandr Lukaşenko, preşedintele Republicii Belarus, a ajuns la Chişinău, unde efectuează o vizită de stat de două zile.

Avionul care l-a adus pe Lukaşenko a aterizat la ora locală 12.00, iar de acolo coloana oficială a plecat spre Reşedinţa de Stat, anunţă protv.md.

Pe aeroportul din Chişinău, președintele Belarusului a fost întâmpinat de ministrul Economiei, Chiril Gaburici. Câteva persoane, îmbrăcate în haine naționale l-au întâmpinat pe Lukașenko cu pâine, sare și vin. Cei doi oficiali au gustat din colac și au băut vin.

La ora 14.00 va avea loc ceremonia oficială de întîmpinare a lui Lukaşenko de către preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, urmând ca la ora 16.00 cei doi să facă declaraţii de presă.

