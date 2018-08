Atac în Turcia: Focuri de armă, trase asupra Ambasadei Statelor Unite la Ankara (VIDEO)

O persoană necunoscută a tras mai multe focuri de armă asupra Ambasadei Statelor Unite din Ankara. Totul s-a întâmplat luni dimineață, în jurul orei locale 5, atacatorul a deschis focul dintr-o mașină care trecea pe lângă sediul reprezentanței diplomatice, informează CNN Turk.

Nicio persoană nu a fost rănită în urma atacului, însă o fereastră a fost spartă, potrivit presei locale. Cinci sau șase focuri de armă au fost trase asupra clădirii de atacatorul care se afla într-o mașină albă care a demarat în trombă înainte ca numărul de înmatriculare să fie observat de cineva.

Poliția a ajuns la fața locului, iar căutarea suspectului este în desfășurare.

Atacul are loc în contextul în care relațiile dintre Statele Unite și Turcia sunt tensionate din cauza detenției în Turcia a pastorului american Andrew Brunson, acuzat că a fost implicat în tentativa de lovitură de stat din 2016.

Astfel, Trezoreria americană a impus sancțiuni minoștrilor turci ai Justiției și Internelor, iar președinteel american Donald Trump a majorat tarifele la importurile de aluminiu și oțel.

Presiunea economică a făcut ca lira turcească să scadă, ajungând la un nivel record.

