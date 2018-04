Aterizare DE URGENȚĂ în SUA: Motorul unui avion a explodat (FOTO și VIDEO)

Un avion Boeing 737-700 Southwest, care efectua cursa New York – Dallas, a aterizat de urgență în Philadelphia, după ce motorul acestuia a explodat.

Totodată, cel puțin o fereastră a fost spartă, mai mulți pasageri fiind răniți ușor.

O femeie a fost aspirată parțial din avion prin fereastră, dar alți pasageri i-au tras spatele, scrie Aeronews.ro.

Foto: Facebook/ Aeronews

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.