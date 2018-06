Unul din motoarele avionului fotbaliştilor naţionalei Arabiei Saudite a luat foc în apropiere de aterizarea pe aeroportul din Rostov pe Don.

Din fericire nimeni nu a fost rănit, iar oficialii delegaţiei saudite susțin că toţi fotbaliştii sunt în regulă.

