Intervenţie în forţă a trupelor speciale germane, luni, la Berlin.

Polițiști echipați înarmați și echipați ca în cazul unui atac cu arme chimice au evacuat zeci de români care trăiau în condiții de igienă greu de descris dintr-un imobil din cartierul Berlin-Wedding, scrie presa germană, citată de stirileprotv.ro.

Imobilul era considerat de autoritățile de sănătate publică un focar de infecție. În casă avuseseră loc mai multe incendii, apa fusese tăiată de multă vreme şi erau trase cabluri improvizate pentru curent electric.

Pompierii care au intervenit pentru a stinge incendiile au fost șocați de condițiile în care trăiau ocupanții imobilului, între munți de gunoaie, șobolani, miros de fecale și urină.

Presa din Berlin a scris în repetate rânduri despre condițiile mizerabile în care trăiesc est-europenii din acel imobil, pe care reporterii l-au denumit "Casa Groazei".

Din imobil au fost evacuate 42 de persoane, care trăiau în capitala Germaniei fără forme legale.

În "Casa Groazei" locuiau zeci de cetățeni din România, Bulgaria, Albania, cu mulți copii.



