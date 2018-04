Cât a COSTAT atacul din Siria sau cum să arunci în aer MILIARDE de dolari...

Războaie l e costă, iar industria de armament prosperă, de regulă, indiferent că e pace sau război. Nici atacul de sâmbătă nu s-a dovedit mai puţin costisitor. Numai rachetele Tomahawk trase de americani au valorat 165,2 milioane de dolari.

Francezii au tras şi ei 12 rachete de croazieră potrivit informaţiilor furnizate de Elysee. Dintre acestea, trei rachete de croazieră navale MdCN, cu o rază de 1000 km şi o precizie de un metru, au fost trase de o fregată multirol (FREMM), fiind pentru prima dată când Franţa le-a folosit într-o misiune reală.



Aceste rachete, dezvoltate de grupul francez MBDA, sunt foarte scumpe, fiecare cost ând 2,86 milioane de euro, aproape de două ori mai mult ca Tomahawk american ( doar 1,5 milioane de euro).



A vioanele Tornado britanice au tras şi ele 31 de rachete Storm Shadow, fiecare costând 750.000 de lire sterline (862.000 de euro).



C ătre prima ţintă, Centrul de Cercetare şi Dezvoltare de la Barzeh, a u fost lansate 76 de rachete, 57 dintre ele fiind rachete Tomahawk de croazieră, iar 19 de tip aer-sol JASS. Conform evaluărilor preliminare, centrul a fost distrus, lucru care va întârzia programul armelor chimice al Siriei cu câţiva ani.

