China inaugurează CEL MAI LUNG POD MARITIM din lume, care a costat 20 de MILIARDE de dolari. Imagini spectaculoase cu proiectul faraonic (VIDEO)

China va inaugura pe 24 octombrie cel mai lung pod maritim din lume, de 55 de kilometri, care va lega oraşul chinez Zhuhai de Hong-Kong şi Macao.

Noul pod va reduce timpii de călătorie de la peste trei ore, la sub 40 de minute, China susţinând că regiunea se va dezvolta și mai mult.

Există însă și nemulțumiri. În Hong Kong, criticii spun că nu era nevoie de un pod atât de scump și că autonomia teritoriului va fi știrbită și mai mult.

Construcția faraonică a început acum nouă ani și trebuia să fie gata în 2016, dar au fost multe amânări din cauza dificultăților tehnice de execuție. Segmentul cel mai complicat a fost tunelul subteran de 6,7 km care a fost realizat din 33 de elemente uriașe, fiecare cântărind 80.000 de tone, scrie hotnews.ro.

Tunelul a fost construit între două insule artificale de 100.000 mp fiecare. La construcția podului s-au folosit 400.000 de tone de oțel, de aproape cinci ori mai mult decât la celebrul Golden Gate din San Francisco.

În plus, podul a fost construit să reziste la super-taifunuri, la vânturi puternice și la cutremure de până la 8 grade pe scara Richter.

Vocile critice din Hong Kong spun că legăturile de transport deja erau bune și că nu era nevoie de un astfel de mega-pod la care Hong Kong a contribuit cu o sumă foarte mare raportat la populație: 9 miliarde dolari.

Criticii mai spun că acest nou pod va duce numărul de turiști la cote inimaginabile și orașul va fi cu totul blocat.

