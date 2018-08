Decizie de ULTIMĂ ORĂ a Guvernului din Spania: Rămăşiţele dictatorului Francisco Franco vor fi EXHUMATE (VIDEO)

Ministrul Culturii din Spania, Jose Guirao, a confirmat, marți, că Executivul de la Madrid urmează să aprobe vineri un decret de lege care modifică Legea Memoriei Istorice, pentru a putea demara procesul de exhumare a rămășițelor dictatorului Francisco Franco, informează publicaţia La Vanguardia, în pagina sa electronică.

Ministrul din noul guvern socialist spaniol a explicat că un astfel de decret este formula cea mai potrivită pentru modificarea Legii Memoriei Istorice, deoarece s-ar evita, astfel, chichiţele legislative care ar putea împiedica exhumarea rămăşiţelor lui Franco din "Valea los Caidos" (Valea celor căzuţi), situată în apropierea Madridului.

Deși măsura a fost aprobată vineri de Guvernul spaniol, decretul de lege trebuie să fie validat de Legislativ, așa că exhumarea va trebui să mai aștepte până la începutul sesiunii parlamentare, a mai spus Jose Guirao, care s-a arătat încrezător că acest demers va putea fi întreprins cât mai curând posibil.

Prin acest decret va putea fi implementată rezoluţia Camerei Deputaţilor, care, pe 11 mai anul trecut, a cerut Guvernului să exhumeze rămășițele dictatorului, rezoluţie adoptată cu 198 de voturi 'pentru' și niciun vot 'împotrivă'.

Cererea deputaţilor fusese ignorată de fostul Guvern conservator condus de Mariano Rajoy.

Pe 18 iunie, guvernul socialist al lui Pedro Sanchez a garantat deja că va respecta rezoluţia adoptată în mai 2017.

