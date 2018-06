Vicepremierului moldovean pentru Integrare Europeană, Iurie Leancă, apreciează că autorităţile de la Chişinău au datoria să schimbe percepţia asupra Alianţei Nord-Atlantice în contextul invecinării cu imprevizibila Rusie, iar în acest context a venit cu o declarație șoc.

"Ea (n.r. NATO) nu ne invadează, ea (n.r. NATO) nu ne agresează! Mi-ar plăcea să ne declare război şi să ne ocupe, dar vedeţi că nu se întâmplă aşa ceva!", a afirmat oficialul care în trecut a deținut și funcția de premier.

Iurie Leancă susţine că nu îşi imaginează cum anume ar putea Republica Moldova să îşi asigure securitatea în afara Alianţei-Nord Atlantice. În opinia sa, principiul neutralităţii este mai degraba unul declarativ.

"Avem trupele ruseşti în stânga Nistrului. Şi cei mai mari susţinători ai noştri, Rusia, ai acestei neutralităţi, tocmai o încalcă", a mai afirmat Leanca.

Iurie Leancă a dat drept exemplu Ucraina, țara a cărei neutralitate a fost garantată de 4 state prin memorandumul de la Budapesta din 1994. O țară garant a anexat însă Crimea și a inițiat luptele în estul Ucrainei. Iar aceasta țară a fost chiar Rusia.

