Descinderi spectaculoase la la Curtea de Apel Chișinău.

Au fost reținute 10 persoane, și anume: 3 judecători de la Curtea de Apel, 2 judecători de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, 1 procuror de la Procuratura municipiului Chișinău, 1 avocat, 1 asistent judiciar, 1 medic și o persoană fizică inculpată pe un dosar, scrie deschide.md.

Cei cinci au fost reținuți într-un dosar de corupție.

