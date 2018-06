Directorul SRI, Eduard Hellvig, în vizită oficială la Belgrad: Care au fost principale teme ale întrevederii cu preşedintele Aleksandar Vucic (VIDEO)

Directorul Serviciului Român de Informaţii (SRI), Eduard Hellvig, s-a deplasat luni într-o vizită externă la Belgrad. În cadrul acestei deplasării, acesta a avut o întrevedere cu preşedintele sârb Aleksandar Vucic.

Conform Administraţiei Prezidenţiale din Serbia, discuţii au vizat schimburile de informații si lupta comună împotriva terorismului, crimei organizate si altor riscuri de securitate actuale. Vucic a salutat cooperare structurilor de securitate dintre cele două ţări şi a a constatat ca există necesitatea consolidării cooperării si prin schimbul de experiență în lupta împotriva criminalității cibernetice si altor abuzuri în domeniul tehnologiei informației.

