Diversiunea pusă de la cale de comando-ul sosit la Istanbul pentru asasinarea lui Jamal Khashoggi: O SOSIE a jurnalistului iese din consulat în hainele lui şi se plimbă prin oraş (VIDEO)

Detalii incredibile privind uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi în consulatul saudit din Istanbul au ieşit la iveală.

Jurnaliştii de la CNN au obţinut o filmare a anchetatorilor turci care îl arată pe unul dintre cei 15 membri ai echipei care ar fi fost trimisă să-l asasineze pe ziarist.

Bărbatul a fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce se plimba prin oraș îmbrăcat în hainele pe care Khashoggi le purta atunci când a intrat în consulatul Arabiei Saudite.

Individul iese din consulat îmbrăcat în hainele jurnalistului, pe ușa din spate a clădirii. El pare să fie deghizat astfel încât să semene cu jurnalistul saudit asasinat și poartă ochelari și o barbă falsă, scrie digi24.ro.

Același individ este surprins în imagini, câteva ore mai târziu, în preajma Moscheei Albastre.

Potrivit unui oficial turc, bărbatul din imagini ar fi Mustafa al-Madani, unul dintre cei 15 membri ai echipei trimise să îl asasineze pe jurnalistul saudit.

Filmarea publicată pare să indice că autoritățile saudite ar fi încercat să creeze o diversiune. Madani, în vârstă de 57 de ani, este aproximativ de aceeași înălțime și vârstă cu Khashoggi și are o constituție asemănătoare.

Un oficial turc a declarat pentru CNN că acesta ar fi fost trimis la Istanbul pentru a fi sosia jurnalistului.

Madani a mai fost surprins pe imagini intrând în consulat pe ușa principală, înaintea uciderii jurnalistului, împreună cu un complice.

Salah al-Tubaiqi, șeful medicinei legale din Arabia Saudită, a intrat în consulat în aceeași zi, iar o înregistrare audio ar demonstra că acesta l-a injectat pe ziarist cu o substanță, apoi l-a tranșat chiar într-un birou din sediul consulatului.

Arabia Saudită a recunoscut, după 18 zile de negare a implicării în dispariţia lui Khashoggi, că jurnalistul a murit "accidental", în timpul unei altercații care a avut loc în consulat.

"Aceasta este o tragedie cumplită. Transmitem condoleanţele noastre. Empatizăm cu suferinţa familiei şi ne dorim ca acest lucru să nu se fi întâmplat. Mi-aş dori ca acest lucru să fi putut fi evitat. Din păcate, a fost făcută o greşeală uriaşă şi oribilă şi îi asigur că cei responsabili for fi judecaţi", a transmis ministrul saudit de externe, Adel al-Jubeir, pe Twitter.

