Preşedintele francez Emanuel Macron a susţinut, marţi, primul său discurs în faţa Parlamentului European privind proiectul de reformă a Uniunii Europene.

Liderul de la Elysee a declarat că Franţa este dispusă să își crească contribuția la bugetul Uniunii Europene, în contextul în care viitorul Cadru Financiar Multianual va fi afectat de ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar şi a solicitat o politică comercială europeană "mai realistă".

"Franța este dispusă să își crească contribuția" la bugetul UE, dar bugetul trebuie să fie "reformat", a spus Macron, conform caleaeuropeana.ro.

Preşedintele francez a mai susţinut că sunt necesare și noi resurse din domeniul digital și cel energetic. El a subliniat că trebuie să existe "o nouă fază" atunci când vine vorba de punerea în aplicare a ambițiilor acordului privind clima de la Paris și a arătat că Franța susține ideea unei taxe de frontieră pentru dioxidul de carbon.

Chiar dacă bugetul UE va avea de pierdut contribuția Marii Britanii după 2019, Uniunea Europeană "nu trebuie să renunțe la ambițiile actuale", ci, din contră, să adauge noi priorități pe agenda sa, a mai afirmat Macron.

Recent, Comisia Europeană a cerut recent țărilor membre să își crească contribuțiile bugetare pentru a contrabalansa ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar, o gaură financiară estimată la 12-13 miliarde de euro, și pentru a permite finanțarea adecvată a politicilor Uniunii.

