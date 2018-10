Euroscepticul Matteo Salvini se aliază cu PSD împotriva Bruxellesului: Ce a spus vicepremierul italian despre modificarea legilor din domeniul justiţiei (VIDEO)

Vicepremierul şi ministru de Interne al Italiei, Matteo Salvini, a efectuat o vizită oficială, marţi, în România. Cu această ocazie, controversatul politician cu viziune de extremă-dreapta a susţinut o conferinţă de presă comună cu ministrul român de Interne, Carmen Dan.

În lupta sa contra Bruxellesului, Matteo Salvini nu a ezitat în a susţine modificările la legislaţia privind justiţia făcute de PSD-ALDE, folosind ca simplu motiv faptul că România trebuie să aleagă în dauna îngrijorărilor şi recomandărilor Uniunii Europene.

"Şi guvernul nostru ca şi guvernul român are în această perioadă un raport şi o relaţie foarte complicate cu instituţiile europene. Aşadar, în numele guvernului italian am asigurat-o pe colega mea doamna ministru Carmen Daniela Dan, că noi vom susţine dreptul suveran al poporului român de a-şi propune şi vota în Parlament propriile legi fără a primi insulte şi ameninţări din partea Bruxellesului“, a declarat Matteo Salvini.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.