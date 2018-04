Pasagerii unui avion al companiei Southwest Airlines, al cărui motor a explodat în timpul zborului, au trăit clipe de groază până la aterizarea de urgență a aeronavei, pe aeroportul din Philadelphia.

Cea care le-a salvat viața este Tammie Jo Shults, în vârstă de 56 de ani, prima femeie pilot de vânătoare din Marina Americană.

Expertă în pilotarea avioanelor de luptă F-18 și cu instincte de fost pilot de luptă, Tammie sa reușit să ducă la sol avionul cu 143 de oameni la bord.

Ea a comunicat cu calm turnului de control că “am rămas fără o parte din aeronavă. Va trebui să încetinim puțin”.

„Are nervi de oțel. Această doamnă merită toate aplauzele”, a spus un pasager, potrivit Digi24.

În urma acestei curse infernale, 7 persoane au fost rănite, iar o femeie a murit după ce a fost trasă în afara avionului, după ce explozia motorului a spart fereastra lângă care se afla aceasta.

