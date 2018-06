Gest extrem al unui artist australian: A stat îngropat complet timp de 3 zile fără hrană, la temperaturi foarte reduse. Motivul din spatele acestei decizii (VIDEO)

Artistul australian Mike Parr a stat timp de trei zile îngropat sub o porţiune de carosabil din fără a avea niciun pic de hrană.

Acesta a fost adus la suprafaţă abia duminică cu ajutorul unui excavator. Aproximativ 3.000 de australieni au ţinut să fie martorii momentului în care conaţionalul lor Mike Parr r a fost dezgropat din încăperea în care a stat închis, fără mâncare, timp de trei zile, sub asfaltul de pe Macquarie Street, în oraşul Hobart din Tasmania, scrie abc.net.

Luna iunie este prima de iarnă în Tasmania, cea mai scăzută temperatură din toate timpurile, -13 grade, fiind înregistrată pe insulă în luna iunie 1983.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.