HALUCINANT! Sute de oi s-au plimbat nestingherite prin Madrid (VIDEO)

Sute de oi au ocupat duminică străzile din Madrid. Nu în semn de protest, ci la plimbare. Și asta deoarece ciobanii au făcut uz de dreptul lor de a folosi vechile rute de transhumanţă.

Din 1994, în fiecare an, ciobanii mână oile prin centrul oraşului urmând un traseu ce străbătea odată ţinutul rural, nedezvoltat, către zonele de păşunat pe timp de iarnă din sudul Spaniei.

Pentru a-și putea continua această tradiție, oierii achită o taxă simbolică în baza unui acord încheiat în 1418, noteză Reuters.

Sursă Video: PressTV

