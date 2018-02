IMAGINI APOCALIPTICE! Ciclonul Gita a devastat Insulele Tonga (VIDEO, FOTO)

Ciclonul Tropical Gita a lovit în plin Insulele Tonga, din Oceanul Pacific, cu rafale de vânt de peste 230 km/h.

Ciclopul a cauzat distrugeri masive de-a lungul regatului, doborând stâlpi şi copaci, distrugând clădiri şi culturi, informează The Telegraph.

