India: Un tânăr a murit, după ce a încercat să-și facă un selfie în apropierea unei cascade (VIDEO)

Un tânăr, în vârstă de 20 de ani, a murit, după ce a încercat să-și facă un selfie la un cunoscut punct de atracție din India, acesta prăbușindu-se de pe o stâncă.

Prietenii băiatului l-ar fi convins să coboare pe stâncă pentru un selfie de neuitat la cascada Gokak, din statul indian Karnataka.

La un moment dat, tânărul, care ar fi fost și băut, s-a dezechilibrat și a căzut de la o înălțime de 50 de metri.

Întreaga scenă a fost surprinsă cu un telefon de un martor.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.