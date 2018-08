Inundații DEVASTATOARE în India: Sunt sute de victime (VIDEO)

Inundaţiile din India au produs pagube de proporţii. Este vorba despre mii de locuinţe distruse şi aproape 400 de morţi. Operaţiunile echipajelor de urgenţă sunt în continuă desfăşurare, iar numărul celor decedaţi creste de la o ora la alta. Cauza inundaţiilor ar fi ploile aduse de sezonul musonic, informează B1 TV.

Inundațiile din India sunt cele mai grave din ultimul secol. Aproape 400 de morţi şi peste 800.000 de persoane evacuate este bilanțul prăpădului. Ploile aduse de sezonul musonic au făcut ca un bloc de locuinţe să se dărâme din temelii. Curios, acesta a fost un caz fericit. Toate cele 40 de persoane aflate în apartamente la momentul respectiv au scăpat ca prin urechile acului.

Echipajele de urgenţă nu au însă clipă de răgaz şi caută zi şi noapte persoane care ar putea fi prinse sub dărâmăturile clădirilor prăbuşite din cauza alunecărilor de teren. Au fost mobilizate atât bărci cât şi elicoptere, iar în regiunea Kerala au fost detaşaţi mii de militari.

Scenele sunt apocaliptice. Drumuri distruse, reţelele de telefonie mobilă căzute, un aeroport închis şi sute de mii de oameni privind neputincioşi cum casele lor se duc de râpă.

Din păcate, numărul celor decedaţi este în continuă creştere. Mii de oameni sunt încă prinşi în zonele afectate. Moartea celor mai multe dintre victime a survenit după ce au fost îngropate de vii sub dărâmăturile clădirilor.

