Klaus Iohannis: UE trebuie să rămână un spațiu de liberă circulație, în care toți cetățenii noștri să se poată deplasa liber și să poată munci oriunde în spațiul comunitar (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a susținut, marți, în discursul său din Parlamentul European cu privire la viitorul UE, că aderarea la Spațiul Schengen reprezintă un obiectiv important pentru România și a pus accent pe necesitatea ca UE să rămână un spațiu de liberă circulație.

”Uniunea Europeană trebuie să rămână un spațiu de liberă circulație, în care toți cetățenii noștri să se poată deplasa liber și să poată munci oriunde în spațiul comunitar, unde tinerii să poată călători, studia, beneficiind astfel pe deplin de unul dintre cele mai vizibile și ambițioase proiecte ale construcției europene - Spațiul Schengen.

Pentru România, aderarea la Spațiul Schengen reprezintă un obiectiv important. Acest demers va contribui semnificativ la consolidarea securității pentru întregul spațiu de liberă circulație din Uniune”, a declarat Iohannis în plenul Parlamentului European.

Șeful statului a vorbit și despre lărgirea Uniunii Europene care, în opinia sa, continuă să fie o necesitate reală.

”Corolarul unei Uniuni sigure și puternice ar trebui să fie o Uniune lărgită. Pentru că mărimea conferă putere - o noțiune cât se poate de adevărată și relevantă într-un context global foarte competitiv. Iar politica de extindere a Uniunii și-a demonstrat în mod clar valoarea prin valurile succesive de primire de noi membri, contribuind, de o manieră incontestabilă, la prosperitatea și securitatea continentului.

Lărgirea Uniunii nu trebuie să rămână doar un deziderat pentru generațiile viitoare, ci continuă să fie o necesitate reală, în care statele candidate și potențialii candidați trebuie să își ancoreze eforturile de continuare a reformelor și de asumare autentică și consecventă a valorilor și principiilor europene”, a mai spus Klaus Iohannis.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.