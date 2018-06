Preşedintele francez Emmanuel Macron a pus la un punct, într-un mod extrem de diplomatic, un tânăr care a vrut să facă mişto de el la finalul comemorării Apelului de la 18 iunie 1940 al lui de Charles de Gaulle, la Mont-Valérien.

Tânărul a început să intoneze primele cuvinte ale Internaţionalei socialiste, la apropierea şefului statului, iar apoi, când acesta s-a apropriat de el, a strigat: "cum merge, Manu?".

"Nu, asta nu poţi...Te afli la o ceremonie oficială, te comporţi cum trebuie. Poţi face pe imbecilul, dar azi se cântă Marseilleza şi Cântecul Partizanilor. Îmi spui domnule preşedinte al Republicii sau domnule.

De acord?”, i-a spus imediat Macron adolescentului din faţa sa.

"Da, domnule preşedinte”, a dat imediat înapoi tânărul.

”E bine. Şi faci lucrurile bine. În ziua în care vrei să faci revoluţie, înveţi mai întâi să obţii o diplomă şi să te hrăneşti singur, de acord? Iar atunci le vei da lecţii altora”, a adăugat Emmanuel Macron, după care l-a bătut uşor pe braţ.

