Mesajul HALUCINANT al unui spaniol: Am învățat româna când...

Un spaniol din orașul La Coruna, regiunea de Nord-Vest a Spaniei, provincia Galicia, a precizat că „a învățat română de la cei care i-au spart casa”, potrivit unui editorial.

Cetățeanul a transmis acest lucru în momentul în care purta o conversație cu o româncă despre limbile străine pe care le cunoaște, informează stiridiaspora.ro.

De asemenea, autoarea textului, Bianca Ștefan, povestește că aceeași persoană, cu care a comunicat într-un bar din orașul spaniol, consideră că în România „toți sunt țigani, subliniind ideea pe care străinii și-o fac despre țara în care noi trăim.

Indignată, Bianca Ștefan a încercat să îi explice spaniolului care este „poziția noastră și că avem multe reușite pentru care ar trebui să fim apreciați”, dar s-a lovit de acea frază care a făcut-o să simtă „durere, multă durere”.

„Privind în ansamblu, imaginea românilor în Spania este sistematic asociată cu sărăcia, mizeria și cel mai des lucru întâlnit, hoția. Locuind timp de șase luni în regiunea de Nord-Vest a Spaniei, provincia Galicia, mai exact în orașul La Coruna și călătorind deseori în alte orașe spaniole, m-am lovit de multiple bariere și am fost percepută negativ de populația spaniolă doar pentru simplul fapt că sunt româncă. Îmi aduc aminte perfect de noaptea de sâmbătă spre duminică, în care mă aflam într-un bar cu un grup de prietene românce. La un moment dat s-au apropiat câțiva spanioli cu care am început să dialogăm. Când le-am spus că sunt româncă, prima reacție a unuia dintre ei a fost: «A, din România? Acolo toți sunt țigani». Am crezut că nu aud bine și l-am pus să îmi repete ce a spus prima oară: «Acolo majoritatea sunt țigani». Recunosc, replicile spaniolului m-au indignat foarte tare încât l-am pus la locul lui ținându-i un întreg discurs. Dar ceea ce m-a deranjat și mai tare a fost să văd că degeaba încercam să îi explic că nu toți oamenii sunt la fel, iar populația României este majoritar formată din români, rromii sunt doar un grup etnic minoritar. Discuția a continuat cu un alt moment stânjenitor. Când tocmai crezusem că lucrurile s-au calmat și, în sfârșit, am reușit să facem un spaniol să înțeleagă care este poziția noastră și că avem multe reușite pentru care ar trebui să fim apreciați, o altă replică a aceluiași spaniol ne-a lăsat fără cuvinte. În timp ce se lăuda că el știe să vorbească multe limbi străine, l-am întrebat dacă limba română este una dintre ele. Care credeți că a fost răspunsul? Vă spun eu, unul extrem de dureros: «Da, am învățat limba română de la cei care mi-au spart casa». Ce simți în momentul în care neamul tău este făcut hoț în fața ta, iar tu rămâi stană de piatră ? Durere, multă durere. Nu a fost prima dată când m-am întâlnit cu astfel de situații, dar îmi doresc să fie ultima! Românii merită să fie respectați în Spania, nu marginalizați! Pentru ca acest lucru să se întâmple, trebuie să luăm poziții toți și să ne apărăm țara și conaționalii oriunde ne-am afla și nu doar în momente de glorie, cum este triumful Simonei Halep la Roland Garros”, este mesajul inegral al autoarei.