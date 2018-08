Ministrul Sportului din Uganda s-a FĂCUT de RÂS după ce a PICAT în FUND, încercând să dea lovitura de începere a unui meci. Omul avea 120 de kilograme! (VIDEO)

Ministrul Sportului din Uganda s-a făcut de râs după ce a încercat să dea lovitura de începere a unui meci demonstrativ.

Oficialul, care are 120 de kilograme, a a încercat să lovească mingea, dar a căzut în fund cât era de mare, notează libertatea.ro. Pentru a se ridica, el a fost ajutat de doi militari, imaginile devenind virale.

În România au existat doi oameni politici care au încercat să-și arate 'calitățile' fotbalistice: Emil Constantinescu şi Emil Boc.

La fel ca ministrul Sportului din Uganda, Emil Constantinescu a căzut în fund când a încercat să dea în minge, în 1998.

