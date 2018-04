Miting anti-SUA la Atena: Statuia unui fost președinte a fost vandalizată (VIDEO, FOTO)

Doi protestatari au fost arestaţi şi cel puţin trei au fost răniţi în urma unor incidente violentele ce au avut loc în Atena, în timpul unui protest împotriva recentelor bombardamente ale puterilor occidentale în Siria.

Aproape 700 de oameni au scandat sloganuri antiamericane, iar un grup de susţinători ai Partidului comunist elen a încercat, apoi, să dărâme statuia preşedintelui american Harry Truman, informează Digi24.

Aceștia au legat sfori de monument și l-au tăiat cu flexul.

