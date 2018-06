Momente teribile la un circ din Rusia: Un urs şi-a atacat antrenorul în ţipetele disperate a zeci de copii (VIDEO)

Au fost clipe traumatice pentru zeci de copii care participau sâmbătă la un spectacol de circ în oraşul Olkhova din regiunea rusească Volvograd.

În timpul unei performanţe artistice, un urs şi-a atacat antrenorul punându-l la pământ şi muşcându-l în repete rânduri.

