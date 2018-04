Momentul în care doi hoți aleargă să prindă banii furați, după ce bancnotele au fost luate de vânt (VIDEO)

Doi bărbați au jefuit o agenție de turism din Droylsden, Manchester. Ei și-au îndesat banii în buzunarele pantalonilor, dar bancnotele au fost luate de vânt, notează Daily Mail.

Parte din bani s-au împrăștiat și pe carosabil, în fața mașinilor.

Hoții au încercat în zadar să recupereze întreaga sumă. În cele din urmă, de teamă să nu fie prinși, s-au urcat într-o mașină și s-au făcut nevăzuți.

”Acești hoți au amenințat oamenii care lucrau și trebuie să știe că acțiunile lor sunt de neacceptat. (…) Încurajez pe oricine care i-a văzut pe cei doi bărbați să contacteze poliția sau să povestească ce știu”, a declarat detectivul Constable Phil Scargill.

Sursă Video: Daily Mail

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.