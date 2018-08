Momentul în care un bloc de locuințe e luat de viitură cu tot cu locatari (VIDEO)

Aproximativ 800.000 de persoane au fost evacuate și 357 au murit în urma inundațiilor din Kerala, cele mai grave pe care le-a suferit acest stat din sudul Indiei în ultimul secol, informează FoxNews.

Mii de membri ai armatei, marinei şi forţelor aeriene au fost detaşaţi pentru a veni în ajutorul celor care sunt încă izolaţi de inundaţii.

Martorii au surprins momentul în care un bloc de locuințe cu trei etaje este luat la vale cu tot cu locatari. Ar fi vorba de 40 de oameni care, cu toții, au fost salvaţi.

Kerala este un stat popular printre turiști însă, din cauza ploilor puternice din ultima vreme, zona nu a mai fost vizitată.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.