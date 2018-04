O damă de companie susține că are dovezi cum că Moscova s-a implicat în alegerile din SUA (FOTO)

Anastasia Vashukevich, cunoscută sub pseudonimul Nastya Rybka, a susținut că are dovezi că are dezvăluiri de făcut cu privire la rolul Moscovei în alegerile prezidenţiale din SUA din 2016.

Dama de lux a apărut pe prima pagină a unui ziar american, cerând ajutor pentru a scăpa de închisoarea în Rusia, informează Pro TV.

„Ei încearcă să ne arunce după gratii... De aceea, sunt gata să vă dezvălui piesele lipsă din puzzle-ul (...) ce vizează alegerile americane”, a transmis femeia.

Prostituata a fost arestată la sfârşitul lui februarie alături de nouă cetăţeni străini care organizau „cursuri de formare sexuală” în staţiunea balneară Pattaya, reproşându-li-se inițial că lucrează fără permis de muncă, însă acum ei trebuie să răspundă la acuzaţii de „prostituţie” şi „organizaţie criminală”.

De asemenea, femeia este judecată în Rusia după ce l-a filmat pe vicepremierul rus Serghei Prihodko, pe un iaht al miliardarului Oleg Deripaska și au devenit virale după ce au fost publicate de opozantul rus Aleksei Navalnîi.

Deripaska, care a avut legături cu fostul şef de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, a negat orice legătură cu Anastasia Vaşukevici şi Aleksandr Kirillov.