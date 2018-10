Obiceiul care te poate costa viaţa. Ce i s-a întâmplat unui bărbat care şi-a ros unghiile mai mulţi ani

Un bărbat de 57 de ani din Scoţia era la un pas să moară din cauza obiceiului său de a-şi roade unghiile, fiindcă a făcut septicemie. Acesta a fost spitalizat pentru mai multe luni, după ce infecţia s-a răspândit de la deget, la brațe și, în cele din urmă, la piept, scrie libertatea.ro.

„Mi-am ros unghiile de o mie de ori în trecut și nu m-am gândit că asta mă poate ucide. Am fost în atât de multă durere, nu mă puteam mișca. Am crezut că fac infarct și chiar am crezut că voi muri”, a povestit Ricky Kennedy.

Bărbatul a fost externat de curând, deşi la început medicii i-au dat şanse minime de supravieţuire.

Septicemia este o complicaţie dezvoltată în urma unei infecţii care s-a răspândit prin fluxul sanguin. Această boală poate fi extrem de periculoasă, dacă nu este tratată la timp, deoarece duce la cedarea organelor.