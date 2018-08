Panică în aer: Un avion încearcă să aterizeze de urgenţă după ce două cauciuri au explodat după decolare (VIDEO)

Sunt momente extrem de tensionate pe un aeroport din Massachusetts, Statele Unite unde un avion va încerca să efectueze o aterizare de urgenţă fără a putea să se folosească de 2 pneuri după ce aceastea au explodat pe aeroportul din New Jersey, conform sfchronicle.com.

Acesta se roteşte acum deasupra aeroportului în încercarea de a consuma cât mai mult combustibil pentru a putea efectua o aterizare de urgenţă cât mai în siguranţă. Autorităţile sunt în alertă, la faţa locului fiind deplasate numeroase ambulanţe şi echipaje de pompieri pentru orice eventualitate.

Avionul de mici dimensiuni, un model Gulfstream IV, se deplasa spre aeroportul Luton din Londra cu 16 pasageri la bord. Pilotul a alertat imediat după decolare privind incidentul, iar cursa aeriană a fost redirecţionată spre aeroportul din Massachusetts unde va încerca o aterizare de urgenţă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.