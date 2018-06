PANICĂ în Florida! ELEFANTUL lui Michael Jackson a EVADAT! Ce s-a întâmplat cu animalul (FOTO, VIDEO)

Un elefant care i-a aparţinut lui Michael Jackson a evadat din adăpostul său de la o grădină zoologică din Florida.

Animalul fusese mutat aici de la ferma Neverland care a aparţinut starului american.

Angajaţii grădinii zoologice au precizat că elefantul - numit Ali - evadat pe o poartă care a fost uitată deschisă, dar a nimerit într-o curte interioară, informează Mediafax.

Angajaţii au folosit mâncare pentru a momi animalul înapoi în adăpostul său, vizitatorii nefiind în pericol.

Ali este unul dintre animalele exotice care au trăit în grădina zoologică amenajată la ferma Neverland - denumită astfel după insula magică din povestea pentru copii "Peter Pan" -, reşedinţa în care a locuit Michael Jackson între anii 1988 şi 2005, proprietatea fiind abandonată după moartea starului, în 2009.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.