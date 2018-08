Panică la Dublin: O maşină a intrat în plin în clădirea Guvernului (VIDEO)

O femeie în vârstă de aproximativ 50 de ani a fost arestată după ce a încercat să pătrundă cu maşina prin porţile clădirii Guvernului din Dublin.

Poliţia irlandeză o cercetează acum pe femeie sub acuzaţia de producere de pagube materiale, conform irishmirror.ie.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.