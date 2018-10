PROTEST MASIV la Londra! Peste 500.000 de britanici anti-Brexit cer un nou referendum (VIDEO)

Peste 500.000 de britanici anti-Brexit s-au adunat sâmbătă în centrul Londrei pentru a cere organizarea unui nou referendum pe tema ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană.

Mitingul a început în Park Lane şi urmează să se încheie în Parliament Square, scrie agerpres.

La miting urmează să ia cuvântul şi primarul Londrei, Sadiq Khan.

Ideea unui nou referendum a câştigat popularitate în ultimele luni în Regatul Unit şi personalităţi politice de toate culorile o susţin, precum fostul prim-ministru laburist Tony Blair.

INCREDIBLE shots of the packed streets of London, full of campaigners demanding a #PeoplesVote at the #PeoplesVoteMarch. Please RT: pic.twitter.com/XlV0NoDwWh