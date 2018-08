Reacția unei femei ce purta hijab, după ce un cleric i-a cerut să... se îmbrace mai decent (VIDEO)

O femeie musulmană și-a tras hijabul de pe cap în fața unui cleric, nervoasă că acesta i-a cerut să se îmbrace mai decent, deși ea avea deja capul acoperit.

Bărbatul chiar a amenințat-o cu închisoarea pe motiv că nu este îmbrăcată decent, fapt ce a scos-o din sărite pe femeie. Nervoasă, ea și-a scos hijabul de pe cap, spre stupoarea tuturor, notează libertatea.ro.

”Pune-ți înapoi hijabul sau vei fi arestată”, a amenințat-o în continuare clericul.

Totul s-a petrecut în Iran. Purtarea hijabului acolo este obligatorie, iar femeile care încalcă legea riscă să ajungă la închisoare.

