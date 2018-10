Român, EROU la Paris! ''Am făcut un gest de UMANITATE''

Un tânăr din Zalău a devenit erou în Paris, după ce i-a acordat primul ajutor unui șofer francez care a provocat un teribil accident rutier.

Adrian Mica, șofer în Franța, se afla la volanul autoutuilitarei sale joi după-amiază, când a văzut accidentul, notează sportulsalajean.ro.

Șoferul unui Renault a adormit la volan și a lovit din spate un camion care transporta butelii. Mașina a zburat peste parapetul de un metru care delimitează sensurile de mers și a ajuns pe contrasens.

Adrian s-a oprit să-i acorde primul ajutor șoferului, deși exista risc de explozie din cauza buteliilor ajunse pe drum.

”Când am observat grozăvia, m-am dus repede la maşina ce zburase pur și simplu peste parapetul care delimita autostrada. M-am asigurat că nu are dureri la spate, căci răni vizibile nu avea deloc, nici măcar un strop de sânge, doar o arsură pe mână de la airbag. Apoi, am luat borna de pe baterie să nu existe pericol de explozie.

I-am zis că e ziua lui norocoasă că la ce accident a fost e aproape imposibil să rămâi teafăr!? Chiar i-am zis ca de acum încolo să îşi sărbătorească ziua de naștere pe data de 18 octombrie, deoarece s-a născut a doua oară! Până la urmă, am făcut un lucru banal, un lucru firesc.

Sunt un om simplu, care am fost martor la un accident și am vrut să ajut. Asta ţine de umanitate”, a declarat Adrian Mica pentru Ştiri din Sălaj.