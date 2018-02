Rusia a testat un nou tip de interceptor anti-rachetă pentru apărarea Moscovei (VIDEO)

Rusia a realizat un test pentru nou interceptor din sistemul antirachetă destinat să apere Moscova. Testul a fost efectuat cu succes în Kazahstan, la poligonul Sary-Shagtan din stepa Kazahstanului. El a fost filmat şi prezentat de Ministerul Apărării.

Filmulețul de mai jos prezintă momentul lansării noului interceptor care va face parte din sistemul antirachetă A-135, destinat pentru apărarea Moscovei scrie DailyMail.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.