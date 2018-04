Rusia: Un nou atac armat a avut loc într-o şcoală. Patru persoane au fost rănite

Un elev de la o clasă specială dintr-o școală din Rusia a rănit cu cuţitul o colegă şi un profesor, şi apoi a incendiat o încăpere.

De asemenea, o elevă a sărit de frică de la etajul al doilea al clădirii, informează crimerussia.com.

Copii aflați în școală au fost imediat evacuați.

