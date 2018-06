Un obiect cu un aspect ciudat a fost surprins duminică pe cerul Rusiei, surprinzând locuitorii şi provocând o adevărată confuzie pe reţelele de socializare.

Unii internauţi speculează că obiectul misterios ar putea fi o rachetă modernă ICBM sau chiar un OZN.

Obiectul ciudat era, de fapt, era o rachetă de la o navă spaţială Soyuz care avea un satelit la bord.

Satelitul va fi inclus în sistemul de navigaţie prin satelit al Rusiei (GLONASS - Global Navigation Satellite System), care include în prezent 25 de sateliți. Unul dintre aceştia se află încă în curs de testare.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.