SUA: Directorul general al Starbucks a prezentat scuze public după arestarea a doi bărbați de culoare, într-o cafenea (VIDEO)

Directorul general al companiei Starbucks a prezentat scuze în mod public în contextul în care, în SUA a izbucnit un adevărat scandal, după ce pe internet a apărut un videoclip în care apar doi bărbați de culoare care sunt arestați de Poliție într-o cafenea din Philadelphia, în timp ce își așteptau un prieten, informează 7sur7.be.

”Prezentăm scuzele noastre sincere celor doi bărbați care au fost arestați”, a transmis Kevin Johnson, printr-un comunicat publicat pe Twitter, adăugând că firma sa a început „o revizuire completă a practicilor sale”.

”Starbucks se opune cu fermitate discriminării pe criterii rasiale”, a mai transmis Johnson.

Videoclipul filmat într-o cafenea Starbucks a devenit viral imediat ce a fost publicat pe rețelele sociale. În imagini se poate vedea cum cei doi bărbați de culoare săteau la o masă, așteptând pe cineva, dar fără să fi comandat ceva în acest timp.

Potrivit unei cliente a cafenelei, cea care a filmat întreaga scenă, un angajat al localului a fost cel care a chemat Poliția pentru că i s-ar fi părut suspect comportamentul celor doi.

