Guvernul vrea să mute Ambasada României din Israel de la Tel Aviv, la Ierusalim, potrivit unor surse citate de B1 TV.

Potrivit surselor citate, Executivul Dăncilă ar pregăti în acest sens o Hotărâre de Guvern sau un Memorandum.

Decizia ar putea fi amânată însă până la întoarcerea ministrului de Externe Teodor Meleșcanu din Libia.

