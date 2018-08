Teleormăneanul pus de Carmen Dan șef la Jandarmerie i-a coordonat personal pe jandarmi la protestul din 10 august (VIDEO)

Noul şef al Jandarmeriei, Ionuţ Cătălin Sindile, a fost surprins în imagini în timp ce îşi coordona subalternii, în Piaţa Victoriei, la protestul din 10 august. Peste 450 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale, după intervenția violentă a jandarmilor la protestul din acea vineri. Peste 250 de plângeri au fost depuse la Parchet împotriva jandarmilor.

Imaginile au fost publicate de jurnaliştii de la Passport Productions.

