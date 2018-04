Toulouse: A doua noapte consecutivă de violențe. 18 persoane au fost arestate (VIDEO)

Tensiune maximă în Toulouse, în cartierele Reynerie, Bellefontaine și Bagatelle. Incidente violente au avut loc pentru a doua noapte consecutiv în această zonă a oraşului, relatează 20minutes.fr.

Înfruntările cu forţele de ordine, precum și incendierea mașinilor sau a containerelor de gunoi, au fost reluate la începutul serii de luni.

Surse din poliție au declarat că au fost incendiate 25 de vehicule și 18 persoane au fost arestate. Un dispozitiv impunător, cu 200 de polițiști susținuți de un elicopter, fusese trimis la faţa locului, în contextul în care autorităţile se temeau de acest nou focar.

În noaptea de duminică spre luni, în confruntări au fost implicaţi o sută de tineri și mai multe mașini au fost incendiate.

Luni, prefectura Haute-Garonne a decis să interzică până miercuri vânzarea benzinei în Toulouse.

Potrivit unor surse, la originea acestei revolte se află moartea unui deținut dintr-o închisoare din apropiere de Seysses, care a fost găsit spânzurat sâmbătă în celula sa.

O altă posibilă cauză a incidentelor o reprezintă modul în care o femeie în niqab a fost controlată duminică de către poliția din Bellefontaine, control care a degenerat.

